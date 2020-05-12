***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:31
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844321
BIST
10:2798.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 500,98
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:277,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0543
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:277,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:27383,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,12
|Açılış
|: 383,91
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.505.876
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|PETUN
|18,54
|8.148.733
|% -7,21
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,93
|165.124.395
|% 0,77
|
|ECILC
|5,23
|164.342.639
|% 6,09
|
|ALKIM
|15,88
|135.382.536
|% 9,59
|
|GARAN
|7,81
|99.667.481
|% 0,64
|
|IHLGM
|1,19
|90.372.339
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,19
|90.372.339
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,93
|165.124.395
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,38
|82.353.158
|% 1,28
|
|ECILC
|5,23
|164.342.639
|% 6,09
|
|ODAS
|1,84
|55.065.745
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6262
|8,6694
|% -0,81
|
|Frank
|7,1827
|7,2260
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8604
|1,8697
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|-20,60
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,20
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,40
|
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,10
|30,10
|0,47
|