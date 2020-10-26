***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:04
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883767
BIST
16:341.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -36,62
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:348,0912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1241
|Açılış
|: 8,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:349,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1164
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5690
En Düşük
9,4241
16:34495,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,09
|Açılış
|: 495,29
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
495,61
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:34
|RTALB
|49,52
|263.465.283
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|247.396.085
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.881.978
|% 9,98
|
|EGEEN
|902,10
|220.945.954
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|334.132.625
|% -10,00
|
|PENGD
|4,95
|34.104.414
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.332.889
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|3.672.258
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|2.518.967.780
|% 5,49
|
|ECILC
|7,40
|1.240.157.244
|% 3,50
|
|GARAN
|6,84
|944.238.731
|% -3,25
|
|SISE
|6,46
|773.523.764
|% -5,14
|
|FENER
|37,62
|681.160.523
|% -0,90
|
|TSKB
|1,92
|2.518.967.780
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,81
|539.923.342
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,72
|418.405.031
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,38
|642.727.013
|% -2,87
|
|YKBNK
|2,12
|382.490.693
|% -4,50
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0866
|8,0912
|% 1,56
|
|Euro
|9,5597
|9,5656
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5056
|10,5583
|% 1,38
|
|Frank
|8,8822
|8,9357
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1496
|2,1604
|% 1,49
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|1,77
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,58
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.254
|3.334
|44,37
|
|Yarım
|1.573
|1.613
|21,46
|
|Çeyrek
|789
|806
|10,73
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|-0,71
|