***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 10:41
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KATMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950141
BIST
13:351.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:358,6353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:3510,2426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0500
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2301
13:35500,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,28
|Açılış
|: 500,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:33
|VBTYZ
|13,72
|44.883.567
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.408.732
|% 9,73
|
|IDGYO
|1,95
|17.755.004
|% 8,94
|
|ERBOS
|143,80
|108.097.745
|% 7,47
|
|AVHOL
|5,33
|9.729.484
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.854.913
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,80
|9.190.882
|% -9,37
|
|KGYO
|5,52
|5.509.783
|% -7,23
|
|BRMEN
|1,86
|77.207
|% -7,00
|
|GARAN
|8,69
|662.482.172
|% 1,88
|
|KRDMD
|7,28
|373.139.714
|% 0,83
|
|THYAO
|13,44
|344.365.476
|% -0,96
|
|PETKM
|5,45
|333.825.993
|% 0,18
|
|EREGL
|18,39
|299.564.265
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,29
|206.494.030
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,08
|86.811.789
|% -1,82
|
|GARAN
|8,69
|662.482.172
|% 1,88
|
|PETKM
|5,45
|333.825.993
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|373.139.714
|% 0,83
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6382
|8,6410
|% -0,20
|
|Euro
|10,2399
|10,2461
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9319
|11,9917
|% -0,56
|
|Frank
|9,4011
|9,4578
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2974
|2,3090
|% -0,17
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,39
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|-21,55
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-10,42
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-1,19
|