***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:03
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955263
BIST
10:201.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:208,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:2010,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0331
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:20495,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 495,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:20
|PENTA
|48,78
|6.398.572
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|23.173.671
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,88
|230.058.709
|% 8,97
|
|IDGYO
|4,74
|9.166.543
|% 8,22
|
|AGYO
|2,87
|11.055.105
|% -9,75
|
|DERIM
|9,85
|514.414
|% -5,56
|
|KRSTL
|1,88
|4.310.953
|% -5,53
|
|KGYO
|7,95
|619.981
|% -4,68
|
|GSDDE
|5,32
|109.849
|% -4,66
|
|GENIL
|12,88
|230.058.709
|% 8,97
|
|SASA
|30,70
|229.084.695
|% 3,51
|
|THYAO
|12,93
|217.059.865
|% 1,33
|
|GARAN
|9,31
|216.025.109
|% 0,54
|
|IZMDC
|2,93
|127.853.038
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,83
|102.207.195
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,93
|127.853.038
|% -2,01
|
|GARAN
|9,31
|216.025.109
|% 0,54
|
|GENIL
|12,88
|230.058.709
|% 8,97
|
|THYAO
|12,93
|217.059.865
|% 1,33
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5627
|8,5659
|% 0,54
|
|Euro
|10,1305
|10,1400
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8807
|11,9403
|% 0,42
|
|Frank
|9,3950
|9,4516
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2762
|2,2876
|% 0,50
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,55
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|0,36
|