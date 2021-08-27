***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2021 10:01
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960727
BIST
14:191.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.453
En Düşük
1.444
14:198,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:199,8751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:19484,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 484,49
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:19
|DESA
|10,12
|6.879.994
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|337,80
|73.813.992
|% 9,32
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.752.291
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,60
|470.533.364
|% -1,49
|
|GESAN
|23,54
|451.108.962
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|379.906.503
|% 1,46
|
|GARAN
|9,48
|336.159.883
|% 0,42
|
|PETKM
|6,22
|332.777.492
|% 2,30
|
|ODAS
|1,47
|136.583.250
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,55
|214.974.872
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|332.777.492
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|379.906.503
|% 1,46
|
|MRGYO
|1,14
|55.754.064
|% 1,79
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3912
|8,3951
|% 0,08
|
|Euro
|9,8705
|9,8751
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5295
|% 0,16
|
|Frank
|9,1114
|9,1663
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% 0,13
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|
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