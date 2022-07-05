***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:51
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041715
BIST
16:452.369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -36,69
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.367
16:4517,0124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1862
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:4517,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0789
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4387
16:45978,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 978,67
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:43
|GEREL
|4,62
|47.536.326
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,50
|29.730.845
|% 8,13
|
|CANTE
|43,02
|43.727.684
|% 7,55
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,60
|1.240.906.675
|% 6,25
|
|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,76
|3.384.208.073
|% -1,93
|
|EREGL
|25,94
|1.348.535.510
|% -0,08
|
|HEKTS
|30,60
|1.240.906.675
|% 6,25
|
|SISE
|21,08
|1.215.946.560
|% -0,57
|
|SASA
|39,82
|1.155.254.728
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,82
|1.029.185.854
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,21
|769.228.467
|% -1,64
|
|ODAS
|2,76
|440.800.398
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|182.077.800
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,63
|780.386.617
|% -0,37
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0064
|17,0194
|% 1,15
|
|Euro
|17,4618
|17,4806
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,2652
|20,3668
|% -0,10
|
|Frank
|17,5227
|17,6283
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5221
|4,5448
|% 1,25
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-19,06
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.569
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.215
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,79
|
Seans Raporu
16:43
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16:57BERA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 14.51 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 006, 976 adet işlem
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16:56PENGD
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 445, 964 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 34 altında . İşlem hacmi 23, 053.00 milyon TL de
-
16:51DOKTA
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 133 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TAVHL, PETKM