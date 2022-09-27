***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 16:02
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065471
BIST
15:533.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 43,88
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
15:5318,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
15:5317,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0745
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
15:53973,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,03
|Açılış
|: 973,03
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler15:51
|BAGFS
|26,48
|140.287.084
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|98.752.364
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.540.125
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|387.609.199
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|16.833.792
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.123.004
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.256.701
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,06
|1.354.360.724
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,88
|973.964.183
|% -8,71
|
|THYAO
|71,70
|3.465.774.901
|% 3,31
|
|TSKB
|2,56
|2.687.321.790
|% -2,29
|
|GARAN
|19,92
|2.641.051.127
|% 3,37
|
|YKBNK
|7,42
|2.509.332.015
|% 7,07
|
|SASA
|68,05
|2.319.364.854
|% 2,56
|
|TSKB
|2,56
|2.687.321.790
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,06
|1.354.360.724
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,12
|1.671.351.104
|% 4,83
|
|YKBNK
|7,42
|2.509.332.015
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,06
|2.130.605.658
|% 5,08
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4822
|18,4951
|% 0,11
|
|Euro
|17,8020
|17,8173
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,9034
|20,0032
|% 1,22
|
|Frank
|18,6397
|18,7520
|% 0,72
|
|Riyal
|4,8986
|4,9231
|% 0,12
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,91
|
|Altın Gr.
|974
|974
|11,32
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.679
|-30,00
|
|Tam
|6.622
|6.692
|13,00
|
|Yarım
|3.222
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.636
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|1,37
|
Seans Raporu
15:51
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 66 artarak (% 1.69 ) 2, 936
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16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, ISFIN, KMPUR, BAGFS, KONTR
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16:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, EGSER, SKBNK, ULUFA
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