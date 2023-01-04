***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:35
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KATMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093127
BIST
16:235.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -97,79
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.525
16:2318,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:2319,9192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1531
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:231.118,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.118,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ADEL
|135,20
|81.461.842
|% 9,74
|
|ANSGR
|18,57
|50.418.166
|% 7,16
|
|ARCLK
|124,60
|1.152.291.974
|% 4,79
|
|AEFES
|69,90
|244.752.300
|% 1,45
|
|AKBNK
|19,71
|3.104.808.183
|% 0,66
|
|ULUSE
|225,00
|55.277.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.435.609
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.069.109
|% -9,93
|
|LIDER
|88,50
|23.841.989
|% -9,14
|
|TUREX
|27,98
|43.573.149
|% -8,68
|
|EREGL
|42,74
|10.050.264.396
|% 1,18
|
|KRDMD
|19,52
|7.130.563.712
|% 3,77
|
|EKGYO
|9,28
|6.204.089.408
|% -1,49
|
|ASELS
|65,05
|5.652.358.874
|% -5,86
|
|THYAO
|144,80
|5.499.394.345
|% -1,76
|
|EKGYO
|9,28
|6.204.089.408
|% -1,49
|
|KRDMD
|19,52
|7.130.563.712
|% 3,77
|
|EREGL
|42,74
|10.050.264.396
|% 1,18
|
|YKBNK
|11,70
|2.677.218.913
|% -0,26
|
|ISCTR
|12,66
|2.590.852.482
|% -0,08
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7430
|18,7460
|% 0,13
|
|Euro
|19,9093
|19,9177
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5079
|22,6208
|% 0,75
|
|Frank
|20,1224
|20,2436
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9705
|4,9955
|% 0,16
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,27
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,55
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.553
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|0,14
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
|