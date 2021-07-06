***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 14:36
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.07.2021
Tescil Tarihi
06.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2021 - 10364
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 05.07.2021 tarihli Genel Kurul Kararı, 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 06.07.2021 tarihli ve 10364 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946910
BIST
14:361.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:368,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:3610,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0199
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:36504,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,76
|Açılış
|: 504,03
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:36
|GWIND
|3,74
|136.031.420
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.976.762
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.090.576
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,15
|6.118.870
|% -6,47
|
|GARAN
|8,70
|960.778.285
|% 0,69
|
|THYAO
|14,07
|435.564.612
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,70
|341.336.458
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|316.615.072
|% 0,18
|
|EREGL
|18,29
|315.065.878
|% 0,38
|
|GARAN
|8,70
|960.778.285
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,24
|209.774.932
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|132.069.683
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.879.800
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|316.615.072
|% 0,18
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6692
|8,6711
|% 0,08
|
|Euro
|10,2701
|10,2730
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9800
|12,0401
|% 0,13
|
|Frank
|9,3618
|9,4182
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3052
|2,3167
|% 0,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,12
|77,12
|-0,04
|