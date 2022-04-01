***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 14:10
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 Tarih ve 2022/07 sayılı kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi çerçevesinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. Ortadoğu Plaza Kat:11 N73 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014927
BIST
14:112.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 16,54
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:1114,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0264
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6980
En Düşük
14,6377
14:1116,2602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:11910,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,32
|Açılış
|: 910,41
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,77
BIST En Aktif Hisseler14:09
|ULUSE
|124,60
|4.048.877
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|128.740.920
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,76
|112.953.691
|% 7,48
|
|KARSN
|5,89
|969.992.954
|% 7,09
|
|TUPRS
|229,00
|1.648.949.788
|% 6,81
|
|PENTA
|348,00
|63.785.085
|% -7,15
|
|ITTFH
|1,37
|38.059.376
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,18
|22.900.935
|% -4,22
|
|OYYAT
|46,60
|5.654.883
|% -3,76
|
|ETILR
|9,10
|3.986.087
|% -3,60
|
|TTKOM
|10,53
|581.688.550
|% 1,06
|
|KOZAL
|144,20
|346.863.711
|% 0,63
|
|TAVHL
|40,38
|279.163.597
|% -0,83
|
|ODAS
|1,72
|197.041.900
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,37
|167.846.526
|% 0,85
|
|ODAS
|1,72
|197.041.900
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,37
|167.846.526
|% 0,85
|
|TTKOM
|10,53
|581.688.550
|% 1,06
|
|ADESE
|0,77
|32.034.673
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,00
|38.204.688
|% -0,99
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6894
|14,6975
|% 0,18
|
|Euro
|16,2513
|16,2600
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2397
|19,3362
|% 0,09
|
|Frank
|15,8282
|15,9236
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,28
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|-22,14
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-10,71
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,23
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 44 artarak (% 0.95 ) 2, 501
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, KARSN, PETKM
-
14:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TUPRS
-
14:23XU100
Endeks 2, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 23, 350.00 milyon TL de
-
14:22POLTK
Yüzde 5.88 oranında artışla 606.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 655 adet işlem