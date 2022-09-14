Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.09.2022 16:28
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.09.2022
Tescil Tarihi
14.09.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.09.2022 - 10660
Açıklamalar

2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 13.09.2022 tarihli Genel Kurul Kararı, 14.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 14.09.2022 tarihli ve 10660 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063114


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:483.438
Değişim :  0,32% |  10,90
Açılış :  3.419  
Önceki Kapanış :  3.427  
En Yüksek
3.438 En Düşük
3.277
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASELS 33,00 5.764.593.439 % 10,00  
INVEO 23,98 225.033.687 % 10,00  
KNFRT 12,33 47.571.165 % 9,99  
BRYAT 565,90 139.856.981 % 9,99  
DESA 31,72 39.663.752 % 9,99  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Dolar 18,2407 18,2467 % -0,02  
Euro 18,2677 18,2895 % 0,53  
Sterlin 21,0424 21,1480 % 0,63  
Frank 18,9129 19,0268 % 0,08  
Riyal 4,8388 4,8630 % -0,05  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 3,69  
Altın Gr. 1.000 1.000 1,05  
Cumhuriyet 6.731 6.832 8,00  
Tam 6.759 6.820 4,00  
Yarım 3.293 3.334 2,00  
Çeyrek 1.652 1.667 1,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,66 0,31  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 0,13  
B. Petrol 94,69 94,69 1,52  
Seans Raporu 17:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru