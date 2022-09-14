***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.09.2022 16:28
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.09.2022
Tescil Tarihi
14.09.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.09.2022 - 10660
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 13.09.2022 tarihli Genel Kurul Kararı, 14.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 14.09.2022 tarihli ve 10660 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063114
BIST
17:483.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 10,90
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.438
En Düşük
3.277
17:4818,2467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:4818,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:48999,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 999,99
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ASELS
|33,00
|5.764.593.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|225.033.687
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.571.165
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|139.856.981
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.663.752
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.324.832.710
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|122.214.586
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.558.599
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,45
|7.963.824.992
|% -6,92
|
|ASELS
|33,00
|5.764.593.439
|% 10,00
|
|THYAO
|73,50
|5.472.377.562
|% 3,38
|
|AKBNK
|14,19
|3.277.222.362
|% -9,96
|
|EREGL
|31,00
|2.977.013.617
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,38
|2.920.504.059
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,45
|7.963.824.992
|% -6,92
|
|YKBNK
|7,86
|2.493.094.175
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.277.222.362
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|316.690.332
|% -2,04
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2407
|18,2467
|% -0,02
|
|Euro
|18,2677
|18,2895
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0424
|21,1480
|% 0,63
|
|Frank
|18,9129
|19,0268
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% -0,05
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,69
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.759
|6.820
|4,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|1,52
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS