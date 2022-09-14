***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.09.2022Tescil Tarihi14.09.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.09.2022 - 10660Açıklamalar2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 13.09.2022 tarihli Genel Kurul Kararı, 14.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 14.09.2022 tarihli ve 10660 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063114BIST