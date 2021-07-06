***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.07.2021 14:37
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile ilgili olarak tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-21 06/07/2021 06/07/2021 10364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946912
BIST
14:401.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:408,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:4010,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:40504,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,09
|Açılış
|: 504,19
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:40
|GWIND
|3,74
|136.038.205
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.983.818
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.090.655
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,14
|6.137.770
|% -6,54
|
|GARAN
|8,71
|985.669.465
|% 0,81
|
|THYAO
|14,08
|441.977.488
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,60
|342.881.960
|% 0,18
|
|AKBNK
|5,46
|325.241.311
|% 0,37
|
|EREGL
|18,30
|318.656.432
|% 0,44
|
|GARAN
|8,71
|985.669.465
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|209.913.275
|% 0,45
|
|ODAS
|1,93
|133.629.953
|% 1,58
|
|PEKGY
|1,32
|87.941.947
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,46
|325.241.311
|% 0,37
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6666
|8,6731
|% 0,10
|
|Euro
|10,2433
|10,2932
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9795
|12,0395
|% 0,13
|
|Frank
|9,3614
|9,4178
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% 0,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|19,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,00
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,68
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-0,13
|