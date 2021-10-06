***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.10.2021 16:26
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %200 Bedelli Sermaye Artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/10/2021 06/10/2021 10424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967466
BIST
17:441.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:448,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:4410,2728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0199
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:44502,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,30
|Açılış
|: 502,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:42
|NUGYO
|12,43
|17.770.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.503.816
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.499.163
|% -10,00
|
|PETKM
|6,13
|1.777.795.369
|% -7,96
|
|RALYH
|4,19
|4.002.341
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.480.924
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.777.795.369
|% -7,96
|
|EREGL
|16,20
|1.305.957.449
|% 0,31
|
|GARAN
|9,23
|1.287.300.304
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,50
|951.735.717
|% -1,16
|
|THYAO
|13,68
|849.392.012
|% -2,56
|
|PETKM
|6,13
|1.777.795.369
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,37
|513.418.673
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.992.963
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.287.300.304
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,23
|701.737.334
|% -1,89
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8835
|8,8866
|% 0,20
|
|Euro
|10,2620
|10,2662
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0259
|12,0862
|% -0,14
|
|Frank
|9,5406
|9,5980
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3625
|2,3743
|% 0,25
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,56
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:54BNTAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 007, 805 adet işlem
-
17:53METUR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 335, 699 adet işlem
-
17:52SEYKM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 071 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 02 kaybederek (% -1.08 ) 1, 473
-
17:48NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 466, 419 adet işlem