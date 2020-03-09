***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 25.000.000 -1.759.039 11.259.003 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -753.737 -753.737 -753.737Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler712.343 11.027.825 -11.740.168 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 5.507.662 124.370 -15.718.331 -15.593.961 18.444 -15.575.517Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.839.173 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -445.353 -445.353 -445.353Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.613 -15.755.945 15.718.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 246.457 -13.563.910 -13.317.453 28.203 -13.289.250Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.789.974 -60.441.741Dönem Karı (Zararı)-13.535.707 -15.699.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.584.324 58.999.953Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 3.895.245 4.226.075Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -2.856.472 5.379.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.685.864 11.214.294Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25.465.711 38.567.665Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 2.021.705Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.606.024 -2.409.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-117.004.166 -81.167.523Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -27.808.467 9.949.871Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.516.605 -389.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -129.770.717 -125.628.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -741.310 25.513.992Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.262.209 6.494.657İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.095.142 2.892.381Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-97.955.549 -37.867.457Vergi İadeleri (Ödemeleri)-408.374 -3.213.365Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.573.949 -19.360.919YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.326.946 -9.253.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -9.463.747 -16.946.446Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.665.000Alınan Faiz136.801 27.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.371.232 49.675.250Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri44.096.193 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri506.815.252 425.009.717Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-410.083.591 -339.658.164Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-996.234 -2.399.142Ödenen Faiz-46.504.572 -22.426.310Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -6.955.816 -10.850.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.254.312 -20.020.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.254.312 -20.020.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.738.007 33.907.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.992.319 13.887.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.948.135 24.738.007Finansal Yatırımlar5 8.181.583 121.644Ticari Alacaklar145.840.710 118.032.243İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.107.750 961.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 142.732.960 117.070.462Diğer Alacaklar7.836.647 4.320.042İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.836.647 4.320.042Stoklar9 467.711.106 337.940.389Peşin Ödenmiş Giderler51.880.824 60.149.534İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 51.880.824 60.149.534Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 1.015.208 1.286.990Diğer Dönen Varlıklar48.368.892 38.723.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 48.368.892 38.723.676ARA TOPLAM764.783.105 585.312.525TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR764.783.105 585.312.525DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 24.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 24.598Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 99.568 83.502Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.172.000 2.172.000Maddi Duran Varlıklar13 68.347.434 60.267.345Diğer Maddi Duran Varlıklar68.347.434 60.267.345Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 24.089.252 23.278.640Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.089.252 23.278.640Peşin Ödenmiş Giderler10 8.079.540 2.414.005Ertelenmiş Vergi Varlığı27 21.998.637 14.990.276TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.809.107 103.230.366TOPLAM VARLIKLAR889.592.212 688.542.891KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 25.148.303 246.344.918Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.178.518 39.149.264Ticari Borçlar70.314.642 71.055.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 70.314.642 71.055.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.088.522 2.098.087Diğer Borçlar5.767.046 11.029.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.984.817 8.867.985İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.782.229 2.161.270Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 120.827.538 73.335.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)120.827.538 73.335.571Kısa Vadeli Karşılıklar2.899.386 2.132.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.373.615 1.327.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.525.771 804.116ARA TOPLAM228.223.955 445.145.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER228.223.955 445.145.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 530.571.065 152.052.583İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar530.571.065 152.052.583Banka Kredileri530.571.065 152.052.583Uzun Vadeli Karşılıklar6.506.676 5.386.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.506.676 5.386.098Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 11.507.658 9.841.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER548.585.399 167.280.256TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER776.809.354 612.425.345ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar112.702.230 76.065.121Ödenmiş Sermaye20 75.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.239.089 1.839.173Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.644.698 16.398.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.644.698 16.398.241Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 16.766.665 16.766.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -121.967 -368.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 4.515.382 4.477.769Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 29.626.010 45.827.308Net Dönem Karı veya Zararı-13.563.910 -15.718.331Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 80.628 52.425TOPLAM ÖZKAYNAKLAR112.782.858 76.117.546TOPLAM KAYNAKLAR889.592.212 688.542.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 278.914.003 270.481.715Satışların Maliyeti21 -148.925.106 -163.403.481TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.988.897 107.078.234BRÜT KAR (ZARAR)129.988.897 107.078.234Genel Yönetim Giderleri22 -29.014.851 -20.304.757Pazarlama Giderleri22 -28.759.810 -27.438.805Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.827.641 -1.351.892Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 38.247.917 89.976.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -29.429.422 -68.687.317ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.205.090 79.271.677Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.742.654 3.827.516Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16.066 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.963.810 83.099.193Finansman Gelirleri26 43.945.210 43.904.299Finansman Giderleri26 -144.050.751 -145.112.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.141.731 -18.109.475Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.606.024 2.409.588Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -680.156 -640.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 5.286.180 3.050.465SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.535.707 -15.699.887DÖNEM KARI (ZARARI)-13.535.707 -15.699.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 28.203 18.444Ana Ortaklık Payları20 -13.563.910 -15.718.331Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar246.457 124.370Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)315.971 159.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-69.514 -35.079Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-69.514 -35.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)246.457 124.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.289.250 -15.575.517Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.203 18.444Ana Ortaklık Payları-13.317.453 -15.593.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825898BIST