***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.000.000 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 43.350.973 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.951 -15.733.282 15.718.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 226.375 -4.845.154 -4.622.104 3.325 -4.618.779Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.839.173 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -142.049 4.492.720 29.617.691 -4.845.154 70.966.682 55.750 71.022.432Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.563.910 13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 467.989 -14.947.164 -14.479.175 6.967 -14.472.208Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 346.022 4.515.382 16.062.100 -14.947.164 98.223.055 87.595 98.310.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.269.776 -28.003.619Dönem Karı (Zararı)-14.940.197 -4.845.154Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.823.815 8.272.703Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler960.652 983.807Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 -518.369 -3.684.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.656.401 4.344.994Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler41.564.948 7.593.377Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.839.817 -964.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.619.012 -48.011.287Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.445.671 -29.708.286Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.453.435 1.543.098Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -31.141.433 -37.101.407Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 12.447.697 5.826.095Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.709.606 -87.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.114.776 11.516.463Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-735.394 -44.583.738Vergi İadeleri (Ödemeleri)-408.374 -203.720Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.126.008 16.783.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-200.764 5.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-221.530 0Alınan Faiz20.766 5.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.135.798 49.334.149Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.691.438 104.125.230Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.942.868 -41.574.496Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -468.407Ödenen Faiz-5.338.250 -6.139.389Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -7.546.118 -6.608.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.606.338 21.336.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.606.338 21.336.180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.948.135 13.887.156DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.341.797 35.223.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.887.917 33.948.135Finansal Yatırımlar5 148.193 8.181.583Ticari Alacaklar142.395.039 145.840.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.585.405 3.107.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 139.809.634 142.732.960Diğer Alacaklar3.383.212 7.836.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.383.212 7.836.647Stoklar9 498.852.539 467.711.106Peşin Ödenmiş Giderler55.586.415 51.880.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 55.586.415 51.880.824Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.016.146 1.015.208Diğer Dönen Varlıklar54.763.816 48.368.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 54.763.816 48.368.892ARA TOPLAM780.033.277 764.783.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR780.033.277 764.783.105DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 47.918 99.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.172.000 2.172.000Maddi Duran Varlıklar67.980.505 68.347.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.240.049 24.089.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.240.049 24.089.252Peşin Ödenmiş Giderler10 11.449.455 8.079.540Ertelenmiş Vergi Varlığı19 26.834.849 21.998.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.747.452 124.809.107TOPLAM VARLIKLAR914.780.729 889.592.212KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 37.960.703 25.148.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.202.500 1.178.518Ticari Borçlar82.762.339 70.314.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 82.762.339 70.314.642Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.102.978 2.088.522Diğer Borçlar4.057.440 5.767.046İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.559.246 2.984.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.498.194 2.782.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 104.788.268 120.827.538Kısa Vadeli Karşılıklar2.874.214 2.899.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.199.091 1.373.615Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.675.123 1.525.771ARA TOPLAM235.748.442 228.223.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.748.442 228.223.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 562.414.521 530.571.065Uzun Vadeli Karşılıklar6.274.676 6.506.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.274.676 6.506.676Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 12.032.440 11.507.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER580.721.637 548.585.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER816.470.079 776.809.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar98.223.055 112.702.230Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.239.089 2.239.089Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.112.687 16.644.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.112.687 16.644.698Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 16.766.665 16.766.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 346.022 -121.967Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 4.515.382 4.515.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 16.062.100 29.626.010Net Dönem Karı veya Zararı-14.947.164 -13.563.910Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 87.595 80.628TOPLAM ÖZKAYNAKLAR98.310.650 112.782.858TOPLAM KAYNAKLAR914.780.729 889.592.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat67.608.050 66.906.550Satışların Maliyeti-33.342.141 -44.592.280TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.265.909 22.314.270BRÜT KAR (ZARAR)34.265.909 22.314.270Genel Yönetim Giderleri-4.986.249 -5.136.133Pazarlama Giderleri-3.115.180 -4.323.491Araştırma ve Geliştirme Giderleri-266.799 -365.209Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.656.434 10.643.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.493.717 -4.376.536ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.060.398 18.756.866Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler60.889 96.986Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16.066 -26.970FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.137.353 18.826.882Finansman Gelirleri2.347.266 3.191.440Finansman Giderleri-49.264.633 -27.828.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.780.014 -5.809.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.839.817 964.791Dönem Vergi (Gideri) Geliri-624.245 -174.808Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.464.062 1.139.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.940.197 -4.845.154DÖNEM KARI (ZARARI)-14.940.197 -4.845.154Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.967 3.325Ana Ortaklık Payları-14.947.164 -4.848.479Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar467.988 226.375Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)599.985 290.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-131.997 -63.849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-131.997 -63.849Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)467.988 226.375TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.472.209 -4.618.779Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.967 3.325Ana Ortaklık Payları-14.479.176 -4.622.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850262BIST