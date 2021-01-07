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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.01.2021 23:20



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-445.353 -445.353 -445.353
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.613 -15.755.944 15.718.331 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 513.681 3.134.139 3.647.820 20.922 3.668.742
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 8,03 2.190.996 % 10,00  
CMBTN 346,60 36.223.202 % 10,00  
ISBIR 3.487,10 4.803.411 % 10,00  
MRSHL 332,20 16.924.296 % 10,00  
TGSAS 18,59 10.803.861 % 10,00  
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Dolar 7,3185 7,3200 % -0,38  
Euro 8,9958 9,0049 % -0,20  
Sterlin 9,9374 9,9872 % 0,22  
Frank 8,2689 8,3187 % -0,17  
Riyal 1,9527 1,9625 % 0,55  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.914 -0,29  
Altın Gr. 452 453 1,68  
Cumhuriyet 2.994 3.039 -36,00  
Tam 2.981 3.057 -36,32  
Yarım 1.441 1.479 -17,57  
Çeyrek 723 739 -8,78  
Gümüş.Ons 27,10 27,12 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,03  
B. Petrol 54,42 54,42 0,12  
Seans Raporu 18:05
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