***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler103.153 -13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 1.112.402 -103.153 -44.396.015 -44.283.613 15.584 -44.268.029Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı18 0Sermaye AzaltımıSermaye Avansı37.553.669 37.553.669 37.553.669Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 37.553.669 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 990.435 4.618.535 15.958.947 -44.396.015 105.972.286 96.212 106.068.498Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler263.589 -37.747.990 37.484.402 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -56.411 -21.637.331 -21.693.741 16.178 -21.677.563Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı435.000.000 1.406.714 436.406.714 436.406.714Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 1.605.701 4.913.435 -21.820.352 -21.637.331 654.625.534 116.104 654.741.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.203.591 -21.519.366Dönem Karı (Zararı)-21.621.153 -44.380.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.399.753 153.808.050Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.499.847 2.662.542Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 3.970.163 2.149.705Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.481.919 134.694Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.686.043 160.476.790Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.238.219 -11.615.681İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-140.508.045 -170.206.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.086.387 -29.036.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.619.323 2.931.781Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -90.527.140 -73.228.912Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 32.164.363 14.874.213Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.751.357 -3.744.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.429.561 -82.002.893Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-90.729.445 -60.778.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.057.265 -1.104.726Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)41.583.119 40.364.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.099.970 -649.450Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.504.916 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.504.916 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.628.442 -681.698Alınan Faiz23.556 32.248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI149.112.395 3.882.179Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Ka 53.820.360 31.823.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 102.897.788Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-246.287.432 -96.257.545Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-725.702 0Ödenen Faiz-38.406.225 -30.140.700Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -2.162.118 -4.441.064YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.808.834 -18.286.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.808.834 -18.286.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.445.910 33.948.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 100.254.744 15.661.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 102.416.863 10.445.910Finansal Yatırımlar5 187.173 165.852Ticari Alacaklar212.674.286 197.587.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 212.674.286 197.587.899Diğer Alacaklar2.400.258 4.019.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.400.258 4.019.581Stoklar9 664.181.377 573.654.237Peşin Ödenmiş Giderler238.530.978 69.230.254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 238.530.978 69.230.254Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 21.196 0Diğer Dönen Varlıklar69.959.467 62.062.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 69.959.467 62.062.385ARA TOPLAM1.290.371.598 917.166.118TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.290.371.598 917.166.118DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.948 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.948 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 46.214 46.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.390.000 5.390.000Maddi Duran Varlıklar13 105.726.691 98.663.039Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.506.437 24.096.261Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 28.506.437 24.096.261Peşin Ödenmiş Giderler10 30.969.132 24.072.133Ertelenmiş Vergi Varlığı19 40.256.317 34.644.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR210.915.739 186.935.388TOPLAM VARLIKLAR1.501.287.337 1.104.101.506KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 32.172.848 51.340.178Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 27.750.885 105.430.236Ticari Borçlar107.159.481 74.995.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 107.159.481 74.995.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.467.182 1.421.084Diğer Borçlar3.611.935 1.860.578İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 267.969 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.343.966 1.860.578Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 173.581.913 67.813.751Kısa Vadeli Karşılıklar4.249.429 5.609.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.846.607 1.343.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.402.822 4.266.485ARA TOPLAM350.993.673 308.470.555TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER350.993.673 308.470.555UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 468.412.053 531.497.039Uzun Vadeli Karşılıklar9.714.115 8.015.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.714.115 8.015.389Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 17.425.858 16.106.036TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER495.552.026 555.618.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER846.545.699 864.089.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar654.625.534 239.912.561Ödenmiş Sermaye18 652.500.000 217.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 3.996.748 2.590.034Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.432.073 38.488.484Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.432.073 38.488.484Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 36.826.372 36.826.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.605.701 1.662.112Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.913.435 4.649.846Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -21.820.352 15.927.638Net Dönem Karı veya Zararı18 -21.637.331 -37.484.402Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 116.104 99.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR654.741.638 240.012.487TOPLAM KAYNAKLAR1.501.287.337 1.104.101.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat239.628.225 254.634.085 83.262.379 129.442.215Satışların Maliyeti-119.446.853 -96.726.950 -48.729.363 -43.743.520TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)120.181.372 157.907.135 34.533.016 85.698.695BRÜT KAR (ZARAR)120.181.372 157.907.135 34.533.016 85.698.695Genel Yönetim Giderleri-27.273.000 -16.420.687 -10.761.814 -6.905.941Pazarlama Giderleri-26.072.567 -12.778.577 -12.023.172 -7.809.812Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.191.554 -755.763 -318.507 -211.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler60.080.645 58.469.527 9.585.187 31.549.101Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-26.972.243 -32.906.261 -3.298.408 -11.880.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.752.653 153.515.374 17.716.302 90.439.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.249.285 120.877 574.454 40.542Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.569 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-781 -52.373 -203 406FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.001.157 153.582.309 18.290.553 90.480.520Finansman Gelirleri8.620.308 9.145.066 4.803.153 4.480.672Finansman Giderleri-132.480.837 -218.723.489 -14.560.588 -123.281.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.859.372 -55.996.114 8.533.118 -28.320.605Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.238.219 11.615.683 -1.527.820 6.567.055Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.036.069 -955.649 -745.476 459.909Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.274.288 12.571.332 -782.344 6.107.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.621.153 -44.380.431 7.005.298 -21.753.550DÖNEM KARI (ZARARI)-21.621.153 -44.380.431 7.005.298 -21.753.550Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.178 15.584 3.220 -4.998Ana Ortaklık Payları-21.637.331 -44.396.015 7.002.078 -21.748.552Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.411 1.174.411 -543.459 940.255Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.215 1.505.655 -626.015 1.204.786Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.804 -331.244 82.556 -264.531Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.804 -331.244 82.556 -264.531Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.411 1.174.411 -543.459 940.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.677.564 -43.206.020 6.461.839 -20.813.295Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.178 15.584 3.220 -4.998Ana Ortaklık Payları-21.693.742 -43.221.604 6.458.619 -20.808.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976369BIST