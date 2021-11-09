***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:14
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
103.153 -13.563.910 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 1.112.402 -103.153 -44.396.015 -44.283.613 15.584 -44.268.029
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
37.553.669 37.553.669 37.553.669
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 37.553.669 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 990.435 4.618.535 15.958.947 -44.396.015 105.972.286 96.212 106.068.498
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
263.589 -37.747.990 37.484.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -56.411 -21.637.331 -21.693.741 16.178 -21.677.563
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
435.000.000 1.406.714 436.406.714 436.406.714
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 1.605.701 4.913.435 -21.820.352 -21.637.331 654.625.534 116.104 654.741.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.203.591 -21.519.366
Dönem Karı (Zararı)
-21.621.153 -44.380.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.399.753 153.808.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.499.847 2.662.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 3.970.163 2.149.705
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.481.919 134.694
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.686.043 160.476.790
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.238.219 -11.615.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.508.045 -170.206.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.086.387 -29.036.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.619.323 2.931.781
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -90.527.140 -73.228.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.164.363 14.874.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.751.357 -3.744.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.429.561 -82.002.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-90.729.445 -60.778.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.057.265 -1.104.726
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
41.583.119 40.364.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.099.970 -649.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.504.916 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.504.916 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.628.442 -681.698
Alınan Faiz
23.556 32.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.112.395 3.882.179
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Ka 53.820.360 31.823.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 102.897.788
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.287.432 -96.257.545
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-725.702 0
Ödenen Faiz
-38.406.225 -30.140.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.162.118 -4.441.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.808.834 -18.286.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.808.834 -18.286.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.445.910 33.948.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.254.744 15.661.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.416.863 10.445.910
Finansal Yatırımlar
5 187.173 165.852
Ticari Alacaklar
212.674.286 197.587.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 212.674.286 197.587.899
Diğer Alacaklar
2.400.258 4.019.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.400.258 4.019.581
Stoklar
9 664.181.377 573.654.237
Peşin Ödenmiş Giderler
238.530.978 69.230.254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 238.530.978 69.230.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 21.196 0
Diğer Dönen Varlıklar
69.959.467 62.062.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 69.959.467 62.062.385
ARA TOPLAM
1.290.371.598 917.166.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.290.371.598 917.166.118
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
20.948 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.948 22.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.214 46.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.390.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
13 105.726.691 98.663.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.506.437 24.096.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 28.506.437 24.096.261
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.969.132 24.072.133
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 40.256.317 34.644.284
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.915.739 186.935.388
TOPLAM VARLIKLAR
1.501.287.337 1.104.101.506
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.172.848 51.340.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 27.750.885 105.430.236
Ticari Borçlar
107.159.481 74.995.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 107.159.481 74.995.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.467.182 1.421.084
Diğer Borçlar
3.611.935 1.860.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 267.969 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.343.966 1.860.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 173.581.913 67.813.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.249.429 5.609.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.846.607 1.343.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.402.822 4.266.485
ARA TOPLAM
350.993.673 308.470.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.993.673 308.470.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 468.412.053 531.497.039
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.714.115 8.015.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.714.115 8.015.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 17.425.858 16.106.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.552.026 555.618.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
846.545.699 864.089.019
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
654.625.534 239.912.561
Ödenmiş Sermaye
18 652.500.000 217.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.996.748 2.590.034
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.432.073 38.488.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.432.073 38.488.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 36.826.372 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.605.701 1.662.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.913.435 4.649.846
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -21.820.352 15.927.638
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -21.637.331 -37.484.402
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 116.104 99.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
654.741.638 240.012.487
TOPLAM KAYNAKLAR
1.501.287.337 1.104.101.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
239.628.225 254.634.085 83.262.379 129.442.215
Satışların Maliyeti
-119.446.853 -96.726.950 -48.729.363 -43.743.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.181.372 157.907.135 34.533.016 85.698.695
BRÜT KAR (ZARAR)
120.181.372 157.907.135 34.533.016 85.698.695
Genel Yönetim Giderleri
-27.273.000 -16.420.687 -10.761.814 -6.905.941
Pazarlama Giderleri
-26.072.567 -12.778.577 -12.023.172 -7.809.812
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.191.554 -755.763 -318.507 -211.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.080.645 58.469.527 9.585.187 31.549.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-26.972.243 -32.906.261 -3.298.408 -11.880.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.752.653 153.515.374 17.716.302 90.439.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.249.285 120.877 574.454 40.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.569 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-781 -52.373 -203 406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.001.157 153.582.309 18.290.553 90.480.520
Finansman Gelirleri
8.620.308 9.145.066 4.803.153 4.480.672
Finansman Giderleri
-132.480.837 -218.723.489 -14.560.588 -123.281.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.859.372 -55.996.114 8.533.118 -28.320.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.238.219 11.615.683 -1.527.820 6.567.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.036.069 -955.649 -745.476 459.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.274.288 12.571.332 -782.344 6.107.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.621.153 -44.380.431 7.005.298 -21.753.550
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.621.153 -44.380.431 7.005.298 -21.753.550
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.178 15.584 3.220 -4.998
Ana Ortaklık Payları
-21.637.331 -44.396.015 7.002.078 -21.748.552
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.411 1.174.411 -543.459 940.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.215 1.505.655 -626.015 1.204.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.804 -331.244 82.556 -264.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.804 -331.244 82.556 -264.531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.411 1.174.411 -543.459 940.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.677.564 -43.206.020 6.461.839 -20.813.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.178 15.584 3.220 -4.998
Ana Ortaklık Payları
-21.693.742 -43.221.604 6.458.619 -20.808.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976369
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