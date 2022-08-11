***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 18:12
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
263.589 -37.747.990 37.484.402 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 413.100 -28.639.409 -28.226.308 12.958 -28.213.350
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 2.075.212 4.913.435 -21.820.352 -28.639.409 211.686.253 112.884 211.799.137
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
190.855 -41.885.314 41.694.460 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -1.010.851 20.268.667 19.257.817 24.881 19.282.698
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 2.313.018 5.104.290 -63.705.666 20.268.667 655.544.390 153.458 655.697.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.860.919 92.624.366
Dönem Karı (Zararı)
20.293.547 -28.626.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.413.167 71.348.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.782.576 2.369.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 7.837.455 2.334.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.268.744 4.937.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.152.664 65.473.050
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.371.728 -3.766.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.167.427 72.633.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -36.627.977 -14.291.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.451.622 156.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -153.752.938 -54.809.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 56.678.717 31.435.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.521.841 55.025.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.535.448 55.116.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.460.713 115.356.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.650.224 -1.292.641
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47.250.018 -21.439.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.481.582 -5.929.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 445.188
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 445.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-963.500 -6.387.406
Alınan Faiz
8.312 12.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.526.394 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.713.514 -60.303.440
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000 53.820.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.010.805 -90.907.687
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-442.729 -564.135
Ödenen Faiz
-18.758.335 -21.424.821
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.074.617 -1.227.157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.628.987 26.391.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.628.987 26.391.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.945.220 10.445.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.316.233 36.837.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.390.850 93.945.220
Finansal Yatırımlar
5 102.690 4.718.787
Ticari Alacaklar
385.508.139 348.880.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 385.508.139 348.880.162
Diğer Alacaklar
7.815.176 3.363.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.815.176 3.363.554
Stoklar
9 872.277.367 718.524.429
Peşin Ödenmiş Giderler
372.604.698 329.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 372.604.698 329.376.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 45.540 32.925
Diğer Dönen Varlıklar
89.088.620 72.767.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 89.088.620 72.767.414
ARA TOPLAM
1.791.833.080 1.571.608.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.791.833.080 1.571.608.931
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
22.676 20.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 20.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.390.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
12 104.561.095 105.094.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.564.112 24.021.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 27.564.112 24.021.611
Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.832.617 36.436.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 16.048.453 24.555.016
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.418.953 195.519.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.989.252.033 1.767.128.339
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.613.321 27.544.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 44.582.910 44.182.029
Ticari Borçlar
181.050.960 124.372.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 181.050.960 124.372.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.819.334 1.433.156
Diğer Borçlar
5.132.657 2.610.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 7.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.132.657 2.602.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 345.216.706 323.128.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.164.575 5.172.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.214.072 1.928.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.950.503 3.244.660
ARA TOPLAM
616.580.463 528.443.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.580.463 528.443.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 702.553.235 591.223.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.316.112 9.900.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.316.112 9.900.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.104.375 1.145.838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.973.722 602.269.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.333.554.185 1.130.713.189
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
655.544.390 636.286.573
Ödenmiş Sermaye
17 652.500.000 652.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.996.748 3.996.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.139.390 40.150.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.139.390 40.150.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 36.826.372 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 2.313.018 3.323.869
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.104.290 4.913.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -63.705.666 -21.820.352
Net Dönem Karı veya Zararı
17 20.268.667 -41.694.460
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 153.458 128.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
655.697.848 636.415.150
TOPLAM KAYNAKLAR
1.989.252.033 1.767.128.339
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
329.549.365 156.365.846 171.054.034 85.370.139
Satışların Maliyeti
-155.405.563 -70.717.490 -75.639.070 -38.588.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.143.802 85.648.356 95.414.964 46.781.760
BRÜT KAR (ZARAR)
174.143.802 85.648.356 95.414.964 46.781.760
Genel Yönetim Giderleri
-28.090.851 -16.511.186 -17.765.511 -9.073.075
Pazarlama Giderleri
-37.285.191 -14.049.395 -20.382.261 -5.809.458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.823.882 -873.047 -1.205.484 -447.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
161.867.983 50.495.458 81.019.994 15.558.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-101.903.785 -23.673.835 -53.376.314 -10.043.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.908.076 81.036.351 83.705.388 36.967.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
267.263 674.831 43.657 29.499
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.526.394 0 -9.042.702 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -578 0 -372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.648.945 81.710.604 74.706.343 36.996.421
Finansman Gelirleri
10.750.118 3.817.155 3.228.601 2.900.384
Finansman Giderleri
-135.733.788 -117.920.249 -56.976.708 -47.822.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.665.275 -32.392.490 20.958.236 -7.925.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.371.728 3.766.039 -7.968.840 1.117.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.604.684 -1.290.593 -2.071.687 -599.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.767.044 5.056.632 -5.897.153 1.717.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.293.547 -28.626.451 12.989.396 -6.808.094
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.293.547 -28.626.451 12.989.396 -6.808.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.880 12.958 2.375 411
Ana Ortaklık Payları
20.268.667 -28.639.409 12.987.021 -6.808.505
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.010.851 413.100 -446.970 158.093
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.312.793 550.800 -586.470 232.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
301.942 -137.700 139.500 -73.948
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
301.942 -137.700 139.500 -73.948
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.010.851 413.100 -446.970 158.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.282.696 -28.213.351 12.542.426 -6.650.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.880 12.958 2.375 411
Ana Ortaklık Payları
19.257.816 -28.226.309 12.540.051 -6.650.412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054716
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