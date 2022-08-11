***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler263.589 -37.747.990 37.484.402 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 413.100 -28.639.409 -28.226.308 12.958 -28.213.350Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı18 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 2.075.212 4.913.435 -21.820.352 -28.639.409 211.686.253 112.884 211.799.137Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler190.855 -41.885.314 41.694.460 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -1.010.851 20.268.667 19.257.817 24.881 19.282.698Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 2.313.018 5.104.290 -63.705.666 20.268.667 655.544.390 153.458 655.697.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.860.919 92.624.366Dönem Karı (Zararı)20.293.547 -28.626.451Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.413.167 71.348.840Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.782.576 2.369.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 7.837.455 2.334.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.268.744 4.937.804Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.152.664 65.473.050Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.371.728 -3.766.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-164.167.427 72.633.746Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -36.627.977 -14.291.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.451.622 156.373Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -153.752.938 -54.809.773Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 56.678.717 31.435.972Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.521.841 55.025.887İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.535.448 55.116.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-69.460.713 115.356.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.650.224 -1.292.641Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)47.250.018 -21.439.128YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.481.582 -5.929.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 445.188Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 445.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-963.500 -6.387.406Alınan Faiz8.312 12.845Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.526.394 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.713.514 -60.303.440Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.000.000 53.820.360Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.010.805 -90.907.687Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-442.729 -564.135Ödenen Faiz-18.758.335 -21.424.821Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -2.074.617 -1.227.157YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.628.987 26.391.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.628.987 26.391.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.945.220 10.445.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 62.316.233 36.837.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 64.390.850 93.945.220Finansal Yatırımlar5 102.690 4.718.787Ticari Alacaklar385.508.139 348.880.162İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 385.508.139 348.880.162Diğer Alacaklar7.815.176 3.363.554İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.815.176 3.363.554Stoklar9 872.277.367 718.524.429Peşin Ödenmiş Giderler372.604.698 329.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 372.604.698 329.376.440Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 45.540 32.925Diğer Dönen Varlıklar89.088.620 72.767.414İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 89.088.620 72.767.414ARA TOPLAM1.791.833.080 1.571.608.931TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.791.833.080 1.571.608.931DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 20.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 20.948Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.390.000 5.390.000Maddi Duran Varlıklar12 104.561.095 105.094.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.564.112 24.021.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 27.564.112 24.021.611Peşin Ödenmiş Giderler10 43.832.617 36.436.936Ertelenmiş Vergi Varlığı18 16.048.453 24.555.016TOPLAM DURAN VARLIKLAR197.418.953 195.519.408TOPLAM VARLIKLAR1.989.252.033 1.767.128.339KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 32.613.321 27.544.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 44.582.910 44.182.029Ticari Borçlar181.050.960 124.372.243İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 181.050.960 124.372.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.819.334 1.433.156Diğer Borçlar5.132.657 2.610.816İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 7.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.132.657 2.602.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 345.216.706 323.128.215Kısa Vadeli Karşılıklar5.164.575 5.172.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.214.072 1.928.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.950.503 3.244.660ARA TOPLAM616.580.463 528.443.239TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER616.580.463 528.443.239UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 702.553.235 591.223.495Uzun Vadeli Karşılıklar13.316.112 9.900.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.316.112 9.900.617Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 1.104.375 1.145.838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER716.973.722 602.269.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.333.554.185 1.130.713.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar655.544.390 636.286.573Ödenmiş Sermaye17 652.500.000 652.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 3.996.748 3.996.748Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)39.139.390 40.150.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.139.390 40.150.241Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 36.826.372 36.826.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 2.313.018 3.323.869Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.104.290 4.913.435Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -63.705.666 -21.820.352Net Dönem Karı veya Zararı17 20.268.667 -41.694.460Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 153.458 128.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR655.697.848 636.415.150TOPLAM KAYNAKLAR1.989.252.033 1.767.128.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat329.549.365 156.365.846 171.054.034 85.370.139Satışların Maliyeti-155.405.563 -70.717.490 -75.639.070 -38.588.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.143.802 85.648.356 95.414.964 46.781.760BRÜT KAR (ZARAR)174.143.802 85.648.356 95.414.964 46.781.760Genel Yönetim Giderleri-28.090.851 -16.511.186 -17.765.511 -9.073.075Pazarlama Giderleri-37.285.191 -14.049.395 -20.382.261 -5.809.458Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.823.882 -873.047 -1.205.484 -447.305Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler161.867.983 50.495.458 81.019.994 15.558.429Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-101.903.785 -23.673.835 -53.376.314 -10.043.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.908.076 81.036.351 83.705.388 36.967.294Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler267.263 674.831 43.657 29.499Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.526.394 0 -9.042.702 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -578 0 -372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)157.648.945 81.710.604 74.706.343 36.996.421Finansman Gelirleri10.750.118 3.817.155 3.228.601 2.900.384Finansman Giderleri-135.733.788 -117.920.249 -56.976.708 -47.822.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.665.275 -32.392.490 20.958.236 -7.925.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.371.728 3.766.039 -7.968.840 1.117.771Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.604.684 -1.290.593 -2.071.687 -599.349Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.767.044 5.056.632 -5.897.153 1.717.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.293.547 -28.626.451 12.989.396 -6.808.094DÖNEM KARI (ZARARI)20.293.547 -28.626.451 12.989.396 -6.808.094Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.880 12.958 2.375 411Ana Ortaklık Payları20.268.667 -28.639.409 12.987.021 -6.808.505Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.010.851 413.100 -446.970 158.093Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.312.793 550.800 -586.470 232.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler301.942 -137.700 139.500 -73.948Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri301.942 -137.700 139.500 -73.948Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.010.851 413.100 -446.970 158.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.282.696 -28.213.351 12.542.426 -6.650.001Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.880 12.958 2.375 411Ana Ortaklık Payları19.257.816 -28.226.309 12.540.051 -6.650.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054716BIST