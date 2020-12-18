***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 18.12.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe LGESİ 10032 SOKAK NO:10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2020 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,12 - 2019 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,14 - 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 18.12.2020 Cuma günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.GÜNDEM MADDE 3:GÜNDEM MADDE 3.1.:Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.GÜNDEM MADDE 4:Şirketin 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. M. Habip Dural tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.GÜNDEM MADDE 5:Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 6:Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.GÜNDEM MADDE 7:Yasal kayıtlara göre hazırlanmış Mali tablolarda 20.022.956 TL net dönem zararı, Katmerciler A.Ş. Yönetimi tarafından TMS / TFRS esasına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ. Tarafından denetlenen finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden dönem zararı 13.563.910 TL dir. 2019 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.GÜNDEM MADDE 10:2020 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulananlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893817BIST