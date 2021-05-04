***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 04.05.2021Genel Kurul Tarihi 04.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması4 - Dilek ve TemennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Haziran 2021 Cuma günü saat 10:30'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934387BIST