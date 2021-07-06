***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 04.05.2021Genel Kurul Tarihi 04.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması4 - Dilek ve TemennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 04.06.2021 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2020 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.GÜNDEM MADDE 3:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanının artırılmasınaBu çerçeve de Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesinin kabul edilerek Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 A Grubu Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 04.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantısı kararları 06.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 06.07.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946907BIST