***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 06.07.2022Genel Kurul Tarihi 09.08.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması5 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - FYYÇS kapsamında kar dağıtımı ile ilgili hükümler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması13 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2022 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi14 - 2021 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2021 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi16 - 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması17 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarTTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053443BIST