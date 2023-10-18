***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 15.09.2023Genel Kurul Tarihi 18.10.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.10.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2022 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi4 - Dilek ve TemennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VEKALETNAME (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 18.10.2023 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.GÜNDEM MADDE 3:Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Bora Ersan'ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207436BIST