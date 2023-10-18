***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.10.2023 14:15
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 15.09.2023
Genel Kurul Tarihi 18.10.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi
4 - Dilek ve Temenniler
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 18.10.2023 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM MADDE 3:
Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Bora Ersan'ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207436
BIST