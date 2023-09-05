***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve intihar ettiği belirtilen Orbay Katmerci isimli şahısla şirketimiz arasında bağlantı kurulan yanlış ve yanıltıcı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur:"Katmerci ailesinin veliahtının denizde cesedi bulundu", "Veliaht denizde ölü bulundu" ve benzeri başlıklarla verilen haberlerde adı geçen Orbay Katmerci, Katmerciler Araç Üstü Ekipman şirketinin yöneticisi ve hakim hissedar Katmerci ailesinin bir üyesi olarak gösterilmiştir.Orbay Katmerci ve yöneticisi olduğu belirtilen holding ile Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ. ve hakim hissedarlarımız Katmerci ailesi arasında soyadı benzerliği dışında kurumsal, ticari, kişisel ve ailevi hiçbir ilişkimiz ve tanışıklığımız bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerin tamamı yanlış ve yanıltıcıdır.2010 yılından bu yana halka açık olup BİST'te işlem gören bir şirket olarak kamuoyunu ve yatırımcılarımızı bilgilendirmeyi kurumsal sorumluluk olarak görüyor, basınımızı hassas ve özenli olmaya davet ediyor, haberi yanlış veren tüm medya organlarından gerekli düzeltmelerin acilen yapılmasını beklediğimizi önemle duyuruyoruz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191795BIST