***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
04.06.2021 15:35
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Zırhlı Araç Alım İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Kenya Savunma Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/06/2021
İhale Sonucu
İhale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş olduğumuz ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir.
İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme vb. prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940174
BIST
16:521.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:528,6685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:5210,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 10,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:52526,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,10
|Açılış
|: 526,54
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DOBUR
|13,90
|2.770.947
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.865.492
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.391.881
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|EPLAS
|32,94
|11.993.677
|% 8,50
|
|PKENT
|2.691,00
|3.231.336
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,30
|523.373.307
|% 1,01
|
|PETKM
|6,34
|516.464.131
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|271.001.192
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6638
|8,6671
|% -0,41
|
|Euro
|10,5529
|10,5583
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,2683
|12,3298
|% 0,24
|
|Frank
|9,6072
|9,6651
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,42
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|20,18
|
|Altın Gr.
|526
|527
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.481
|3.533
|10,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|6,71
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|3,25
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|0,62
|