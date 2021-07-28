***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.07.2021 11:04
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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|: 496,76
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500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:59
|KTSKR
|20,02
|11.741.628
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.566.446
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.021.697
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|30.541.279
|% 9,47
|
|MTRKS
|33,92
|58.908.441
|% 9,07
|
|MEGAP
|7,40
|61.394.192
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.394.192
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.594.787
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVHOL
|5,27
|3.213.103
|% -3,13
|
|GARAN
|8,24
|412.235.770
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,69
|337.778.069
|% 2,12
|
|THYAO
|12,78
|309.835.173
|% 1,75
|
|EREGL
|19,38
|239.615.557
|% 3,47
|
|KARSN
|4,12
|206.276.154
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,27
|130.871.714
|% 0,44
|
|GARAN
|8,24
|412.235.770
|% 0,49
|
|KARSN
|4,12
|206.276.154
|% 1,23
|
|KRDMD
|7,69
|337.778.069
|% 2,12
|
|PETKM
|5,63
|196.354.176
|% 0,18
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5103
|8,5134
|% -0,41
|
|Euro
|10,1155
|10,1241
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8452
|11,9046
|% -0,05
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2622
|2,2735
|% -0,46
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|14,14
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,60
|