***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.10.2020 16:36
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ.'nin 16.10.2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantası yapılmış olup, Şirket sermayesinin 2.500.000-TL'den 5.000.000-TL'ye arttırılmasına, artırıma konu tutar 2.500.000-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, bu kapsamda şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882185
BIST
16:401.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:407,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:409,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:40487,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TKURU
|357,50
|42.401.294
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|CEOEM
|8,95
|50.635.443
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.078.222
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|986.543.425
|% 1,04
|
|PETKM
|4,74
|859.077.264
|% 0,85
|
|GARAN
|7,14
|665.930.031
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,83
|589.898.784
|% 5,78
|
|KERVT
|7,69
|521.437.540
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,83
|589.898.784
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,63
|502.565.692
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,73
|513.454.936
|% 8,81
|
|TSKB
|1,28
|327.733.078
|% 8,47
|
|EKGYO
|1,94
|388.913.044
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9443
|7,9485
|% 0,20
|
|Euro
|9,3234
|9,3306
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2279
|10,2792
|% 0,10
|
|Frank
|8,6661
|8,7183
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,07
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|18,08
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|8,75
|
|Çeyrek
|777
|794
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,68
|
Seans Raporu
16:39
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16:53XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
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16:53AVTUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 060 adet işlem
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16:50IHLGM
Yüzde 8.81 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 217, 317 adet işlem
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16:49ATLAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 585, 904 adet işlem
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16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK