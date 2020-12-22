***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Katmerciler Profil San. ve Tic. AŞ.'nin 22.12.2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantası yapılmış olup, Şirket sermayesinin 500.000-TL'den 7.500.000-TL'ye arttırılmasına, artırıma konu tutar 7.000.000-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, bu kapsamda şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894231BIST