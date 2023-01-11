***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
11.01.2023 14:14
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 424.125.000 TL artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 424.125.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100116
BIST
15:194.871
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -116,94
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1918,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1920,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:191.133,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.133,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SDTTR
|56,65
|6.466.031
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.321.905
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,47
|296.308.102
|% 8,10
|
|GOZDE
|21,06
|353.783.322
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.495.503
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.407.131
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,90
|6.440.256.109
|% -0,99
|
|EREGL
|37,86
|4.639.002.735
|% 0,00
|
|ASELS
|55,25
|4.028.721.982
|% -4,99
|
|KOZAL
|545,70
|3.480.133.310
|% -3,07
|
|KRDMD
|17,87
|3.398.826.799
|% -1,49
|
|EKGYO
|8,41
|2.485.286.011
|% -1,06
|
|YKBNK
|9,02
|2.369.778.645
|% -5,35
|
|KRDMD
|17,87
|3.398.826.799
|% -1,49
|
|KATMR
|2,11
|367.809.325
|% -9,05
|
|SKBNK
|2,64
|454.039.892
|% -3,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7729
|18,7770
|% 0,02
|
|Euro
|20,1563
|20,1614
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7832
|% -0,33
|
|Frank
|20,1717
|20,2933
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% -0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.666
|7.721
|-14,00
|
|Yarım
|3.724
|3.777
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|0,08
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|