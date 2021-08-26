***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.08.2021 13:28
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında onaylanan 26.08.2021 tarih ve E-10139 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahnamenin 1.kısmı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960538
BIST
17:461.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.446
17:468,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:469,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:46483,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,53
|Açılış
|: 483,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|BIOEN
|28,92
|225.842.765
|% 9,96
|
|YAPRK
|30,92
|61.777.286
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.788.237
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.723.026
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.242.876
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.880.287
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,10
|23.861.180
|% -9,78
|
|SNGYO
|4,00
|95.426.431
|% -9,50
|
|THYAO
|12,78
|1.543.478.564
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.071.490.851
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,05
|829.761.712
|% -8,83
|
|GESAN
|24,62
|587.880.287
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|482.458.537
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,14
|425.484.337
|% -6,56
|
|ODAS
|1,47
|241.540.877
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|372.624.148
|% -0,39
|
|THYAO
|12,78
|1.543.478.564
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.071.490.851
|% -0,63
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3975
|8,3993
|% 0,34
|
|Euro
|9,8908
|9,8987
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,05
|
|Frank
|9,1066
|9,1615
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,35
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-0,57
|
Seans Raporu
17:46
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
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17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 59 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 138 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem