***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.08.2021 13:37
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960543
BIST
17:501.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
17:508,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:509,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:50483,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,30
|Açılış
|: 483,08
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|BIOEN
|28,92
|227.857.303
|% 9,96
|
|YAPRK
|30,92
|61.780.533
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.788.237
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.724.318
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.262.771
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.885.900
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,15
|23.876.186
|% -9,72
|
|SNGYO
|4,00
|95.459.055
|% -9,50
|
|THYAO
|12,79
|1.549.090.850
|% 2,32
|
|GARAN
|9,46
|1.084.211.058
|% -0,73
|
|BRLSM
|11,00
|834.660.607
|% -9,24
|
|GESAN
|24,62
|587.885.900
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|483.820.261
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,14
|426.079.937
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|241.768.755
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|372.830.527
|% -0,39
|
|THYAO
|12,79
|1.549.090.850
|% 2,32
|
|GARAN
|9,46
|1.084.211.058
|% -0,73
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3923
|8,3970
|% 0,31
|
|Euro
|9,8837
|9,8896
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4831
|11,5407
|% 0,01
|
|Frank
|9,1051
|9,1600
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,36
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,33
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|-0,78
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında