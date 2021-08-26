***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.08.2021 13:41
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960544
BIST
17:541.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
17:548,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:549,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:54483,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,87
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.781.986
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.790.997
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.724.975
|% -10,00
|
|DOBUR
|22,72
|1.480.721
|% -9,98
|
|EDATA
|13,47
|23.263.848
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.914.385
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,00
|24.015.550
|% -9,91
|
|THYAO
|12,77
|1.556.453.999
|% 2,16
|
|GARAN
|9,46
|1.102.457.219
|% -0,73
|
|BRLSM
|10,97
|838.082.877
|% -9,49
|
|GESAN
|24,62
|587.914.385
|% -9,95
|
|PETKM
|6,07
|488.243.257
|% -0,82
|
|MRGYO
|1,12
|427.815.825
|% -8,20
|
|ODAS
|1,47
|242.389.777
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|375.583.625
|% -0,78
|
|THYAO
|12,77
|1.556.453.999
|% 2,16
|
|GARAN
|9,46
|1.102.457.219
|% -0,73
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3900
|8,3978
|% 0,32
|
|Euro
|9,8851
|9,8915
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,05
|
|Frank
|9,1090
|9,1639
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,38
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,03
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,75
|70,75
|-0,53
|
Seans Raporu
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