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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2021 11:46



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 16.04.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929958


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