***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2021 11:46
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 16.04.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929958
BIST
11:401.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,11
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:408,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:409,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0347
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:40466,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,94
|Açılış
|: 466,77
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.253.100
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|70.355.270
|% 9,44
|
|MTRYO
|2,15
|2.064.359
|% 8,04
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.252.882
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.953.800
|% -9,90
|
|ODAS
|2,47
|159.777.074
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|SEKFK
|5,80
|2.290.845
|% -8,95
|
|PETKM
|6,43
|630.861.926
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|411.777.116
|% -1,69
|
|EREGL
|18,18
|334.558.768
|% -0,27
|
|KRDMD
|7,13
|259.620.880
|% -0,97
|
|KOZAL
|108,30
|198.463.480
|% -0,64
|
|PETKM
|6,43
|630.861.926
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|181.263.208
|% -2,36
|
|ODAS
|2,47
|159.777.074
|% -9,19
|
|GARAN
|6,97
|411.777.116
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|105.879.491
|% -0,54
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1423
|8,1457
|% 0,47
|
|Euro
|9,7985
|9,8036
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,3197
|11,3765
|% 0,44
|
|Frank
|8,8442
|8,8974
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1652
|2,1760
|% 0,44
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,15
|
|Altın Gr.
|466
|467
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:53FADE
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 622, 528 adet işlem
-
11:51KRTEK
Yüzde -7.55 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 328 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 65 kaybederek (% -0.82 ) 1, 411
-
11:50XU100
Endeks 1, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 5, 348.00 milyon TL de
-
11:50BJKAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 039 adet işlem