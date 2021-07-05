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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2021 15:19



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Hususu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanını artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946190


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