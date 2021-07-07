***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda Onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metninin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.07.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanını artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup Esas Sözleşme Tadil metni 06.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil edilmiş olup 06.07.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947397BIST