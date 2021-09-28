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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.09.2021 16:51



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating Kuruluşu, Şirketimizin konsolide yapısını ve mevcut nakit akımlarını gözden  geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü "A+ (Trk)/Stabil", Uzun Vadeli Uluslararası yabancı ve yerli para not ve görünümünü ise ülke tavanı olan "BB/Stabil" olarak teyit etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965537


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Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,25  
B. Petrol 78,25 78,25 -0,10  
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