***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.09.2022 15:47
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating Kuruluşu, Şirketimizin konsolide yapısını ve mevcut nakit akımlarını gözden geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü "A+ (Tr)/Stabil", Uzun Vadeli Uluslararası yabancı ve yerli para not ve görünümünü ise "BB/Negatif" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064682
BIST
16:153.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,94
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:1518,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:1517,9977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0436
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
16:15980,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 980,42
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KRPLS
|7,37
|189.700.621
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|147.045.470
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.414.318
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|154.690.440
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|99.474.233
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.360.806
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.223.316
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.736.501
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.255.316
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.565.325
|% -9,91
|
|THYAO
|71,30
|3.976.482.294
|% 0,00
|
|SASA
|60,95
|2.244.284.060
|% 5,00
|
|VAKBN
|7,70
|1.352.234.405
|% -0,65
|
|SISE
|27,24
|1.334.910.518
|% -1,02
|
|EKGYO
|4,00
|1.269.739.774
|% -0,74
|
|EKGYO
|4,00
|1.269.739.774
|% -0,74
|
|VAKBN
|7,70
|1.352.234.405
|% -0,65
|
|HALKB
|7,68
|1.138.080.693
|% -1,54
|
|CEMAS
|1,63
|207.653.615
|% 5,16
|
|ODAS
|5,72
|733.488.047
|% 1,60
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4016
|18,4156
|% 0,53
|
|Euro
|17,9901
|17,9992
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,3547
|20,4568
|% -0,93
|
|Frank
|18,7589
|18,8719
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8776
|4,9021
|% 0,54
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-14,97
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-8,11
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.670
|6.776
|14,00
|
|Yarım
|3.243
|3.303
|2,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,29
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|-3,18
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 49 kaybederek (% -0.26 ) 3, 572
-
16:28XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 40, 088.00 milyon TL de
-
16:28ARZUM
Yüzde 5.36 oranında artışla 19.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 143, 272 adet işlem
-
16:27SKBNK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 820, 283 adet işlem
-
16:26KONKA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 30.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 858 adet işlem