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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

22.09.2022 15:47
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating Kuruluşu, Şirketimizin konsolide yapısını ve mevcut nakit akımlarını gözden  geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü "A+ (Tr)/Stabil", Uzun Vadeli Uluslararası yabancı ve yerli para not ve görünümünü ise  "BB/Negatif" olarak teyit etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064682


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KRPLS 7,37 189.700.621 % 10,00  
ULKER 21,78 147.045.470 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.414.318 % 9,95  
SOKM 22,80 154.690.440 % 9,93  
MEGAP 3,99 99.474.233 % 9,92  
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Altın Gr. 976 976 -8,11  
Cumhuriyet 6.623 6.723 -13,00  
Tam 6.670 6.776 14,00  
Yarım 3.243 3.303 2,00  
Çeyrek 1.626 1.649 -1,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,21 -0,44  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 -0,29  
B. Petrol 87,28 87,28 -3,18  
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