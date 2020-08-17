***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %25,81 oranlı hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci 17.08.2020 tarihinde 4,24 – 4,32 TL fiyat aralığından 7.499.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası Sn.İsmail Katmerci'nin şirket paylarındaki oy oranı %15,81 ' e düşmüştür.2020 yılı içerisinde yukarıda bahsi geçen satış işlemi haricinde Sn. İsmail Katmerci tarafından Borsa İstanbul Pay Piyasası Ana Pazar' ında herhangi bir satış işlemi yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869381BIST