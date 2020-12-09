Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2020 09:57



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 2.900.000 ¬ (İkiMilyonDokuzyüzBinEuro) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır.Teslimatlar 2021 yılında yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892232


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:011.347
Değişim :  0,51% |  6,84
Açılış :  1.342  
Önceki Kapanış :  1.340  
En Yüksek
1.353 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler11:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 4,73 19.485.965 % 10,00  
BOSSA 14,34 16.665.208 % 9,97  
OSMEN 24,50 1.159.351 % 9,96  
DOBUR 27,20 11.484.239 % 9,94  
KRVGD 13,16 273.165.792 % 9,94  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Dolar 7,8237 7,8276 % 0,11  
Euro 9,4889 9,4941 % 0,26  
Sterlin 10,4749 10,5274 % 0,63  
Frank 8,7804 8,8333 % 0,26  
Riyal 2,0798 2,0902 % 0,10  
daha fazla
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 -6,99  
Altın Gr. 468 469 -1,66  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -17,00  
Tam 3.087 3.165 -15,85  
Yarım 1.492 1.531 -7,67  
Çeyrek 748 765 -3,83  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 -0,19  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,06  
B. Petrol 49,37 49,37 0,53  
Seans Raporu 11:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru