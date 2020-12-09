***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 09:57
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 2.900.000 ¬ (İkiMilyonDokuzyüzBinEuro) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır.Teslimatlar 2021 yılında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892232
BIST
12:011.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:017,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:019,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:01469,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 469,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:59
|AKFGY
|4,73
|19.485.965
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.665.208
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.351
|% 9,96
|
|DOBUR
|27,20
|11.484.239
|% 9,94
|
|KRVGD
|13,16
|273.165.792
|% 9,94
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,61
|224.381.113
|% -6,12
|
|IZMDC
|17,77
|17.723.155
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,55
|987.829.774
|% 0,74
|
|SISE
|7,13
|881.763.754
|% 0,00
|
|PETKM
|4,89
|879.007.919
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|656.954.003
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,18
|622.043.756
|% -0,96
|
|PETKM
|4,89
|879.007.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.320.274
|% 1,46
|
|SISE
|7,13
|881.763.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|622.043.756
|% -0,96
|
|ODAS
|3,62
|399.374.974
|% 1,97
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8237
|7,8276
|% 0,11
|
|Euro
|9,4889
|9,4941
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,4749
|10,5274
|% 0,63
|
|Frank
|8,7804
|8,8333
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,10
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,99
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-17,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,85
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,67
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|0,53
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:15PEGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 302, 052 adet işlem
-
12:14OSMEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 879 adet işlem
-
12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, KRDMD
-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 87 artarak (% 0.57 ) 1, 215
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, DOBUR, KRVGD, AKFGY, BOSSA, UMPAS, RHEAG