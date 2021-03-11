***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %13,81 oranlı hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,60 – 4,94 TL fiyat aralığından 9.890.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası Sn.İsmail Katmerci'nin şirket paylarındaki oy oranı %9,26 ' e düşmüştür.Şirketimiz %4,40 oranlı ortağı Mehmet Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.440.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Mehmet Katmerci'nin şirket paylarında ki oy oranı %2,82' ye düşmüştür.Şirketimiz %4,40 oranlı ortağı Furkan Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.720.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Furkan Katmerci'nin şirket paylarında ki oy oranı %2,69' a düşmüştür.Şirketimiz %4,40 oranlı ortağı Havva Katmerci 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.720.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Havva Katmerci'nin şirket paylarında ki oy oranı %2,69' a düşmüştür.Şirketimiz %4,40 oranlı ortağı Ayşenur Çobanoğlu 11.03.2021 tarihinde 4,50 TL fiyatından özel emirle 3.720.000 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. Ayşenur Çobanoğlu'nun şirket paylarında ki oy oranı %2,69' a düşmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917368BIST