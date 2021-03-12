***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2021 tarihli ihale süreci başlıklı açıklamamıza istinadenDeğerlendirme süreci başlayan ihale davet usulü olup, teklif verilen alıcı makam Kenya Savunma Bakanlığıdır. Teklifimiz 118 adet zırhlı araç için teklif verilmiştir. İdari değerlendirme sonrası finansal değerlendirmelerin sonucunda nihai adet ve ihale tutarı belirlenecektir. İhale değerlendirme süreci devam etmekte ve ihalenin sonuçlanma tarihi belli değildir. Süreç sonuçlandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918029BIST