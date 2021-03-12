***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 18:15
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.03.2021 tarihli ihale süreci başlıklı açıklamamıza istinaden
Değerlendirme süreci başlayan ihale davet usulü olup, teklif verilen alıcı makam Kenya Savunma Bakanlığıdır. Teklifimiz 118 adet zırhlı araç için teklif verilmiştir. İdari değerlendirme sonrası finansal değerlendirmelerin sonucunda nihai adet ve ihale tutarı belirlenecektir. İhale değerlendirme süreci devam etmekte ve ihalenin sonuçlanma tarihi belli değildir. Süreç sonuçlandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918029
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1185
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0962
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05416,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5863
|7,5944
|% 1,59
|
|Euro
|9,0582
|9,0727
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,5060
|10,5587
|% 0,73
|
|Frank
|8,1248
|8,1737
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0176
|2,0277
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-16,34
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,40
|
Seans Raporu
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