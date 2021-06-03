***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 09:29
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş olduğumuz ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir.
İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme vb. prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939778
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.431
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0
En Düşük
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18:058,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,5950
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|Önceki Kapanış
|: 8,5000
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8,6272
En Düşük
8,5886
18:0510,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 10,4800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05525,10
En Yüksek
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|Açılış
|: 525,10
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|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,62
|4.041.948
|% 2,10
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,27
|10.525.322
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,30
|712.870.706
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|228.978.118
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6187
|8,6209
|% 0,33
|
|Euro
|10,5169
|10,5269
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,1474
|12,2083
|% 0,06
|
|Frank
|9,5334
|9,5909
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2890
|2,3004
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-11,83
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|0,40
|
Seans Raporu
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17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
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17:56FMIZP
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT