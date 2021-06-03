***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş olduğumuz ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir.İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme vb. prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939778BIST