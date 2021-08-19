***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 11:03
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz zırhlı savunma araçları ve muhtelif sivil ekipmanlar olmak üzere Afrika ülkesi kaynaklı $ 11.609.900 (OnBirMilyonAltıYüzDokuzBinDokuzYüzDolar) tutarında sipariş almıştır. Siparişler 2022 - 2023 yıllarında teslim edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959214
BIST
10:541.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.440
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|Önceki Kapanış
|: 1.440
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1.444
En Düşük
1.434
10:548,5385
En Yüksek
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|: 0,37%
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|Açılış
|: 8,5230
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|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5608
En Düşük
8,2705
10:549,9818
En Yüksek
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|: 0,09%
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|Açılış
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|Açılış
|: 490,37
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|Önceki Kapanış
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:54
|AGYO
|4,52
|147.009.343
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|200.789
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|11.768.290
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,71
|1.620.765
|% -5,80
|
|FONET
|14,80
|7.279.950
|% -5,61
|
|RYGYO
|4,64
|5.043.741
|% -5,11
|
|EMKEL
|2,90
|17.475.749
|% -4,61
|
|TUCLK
|13,77
|9.820.148
|% -4,38
|
|GARAN
|9,28
|303.976.325
|% -0,11
|
|EREGL
|18,46
|185.717.311
|% -0,49
|
|AGYO
|4,52
|147.009.343
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,57
|136.671.832
|% -1,43
|
|THYAO
|12,19
|112.983.738
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|70.785.022
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,85
|79.686.339
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,55
|86.501.451
|% 0,39
|
|AGYO
|4,52
|147.009.343
|% 9,98
|
|GARAN
|9,28
|303.976.325
|% -0,11
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5385
|% 0,37
|
|Euro
|9,9773
|9,9818
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6083
|11,6665
|% 0,58
|
|Frank
|9,2942
|9,3502
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% 0,68
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,83
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,18
|