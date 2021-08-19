***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz zırhlı savunma araçları ve muhtelif sivil ekipmanlar olmak üzere Afrika ülkesi kaynaklı $ 11.609.900 (OnBirMilyonAltıYüzDokuzBinDokuzYüzDolar) tutarında sipariş almıştır. Siparişler 2022 - 2023 yıllarında teslim edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959214BIST