***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.10.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fondan finansal kuruluşlara bugün itibariyle 14.493.975,27 ¬, 630.908,66 $ ve 9.342.645,53 TL olmak üzere toplam 158.707.672,47 TL erken ödeme gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970732BIST