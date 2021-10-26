***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP bildiriminde Finansal kuruluşlara 14.493.975,27 ¬, 630.908,66 $ ve 9.342.645,53 TL olmak üzere toplam 158.707.672,47 TL. erken ödeme gerçekleştirildiği bildirilmişti.Şirketimizin döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplam 11.638.810 ¬ borcu ortalama 10.79 TL. kuruyla ve 1.043.533 $ borcu da ortalama 9.60 TL. kuruyla %20 yıllık faiz oranıyla Türk Lirası cinsine çevrilmiştir.Finansal kuruluşlara bugün itibariyle yabancı para birimi cinsinden güncel borçlarımız toplam 31.407.608 ¬ ve 376.138 $ olarak sürdürülmekte olup 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar şirketimizin finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972347BIST