***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 11:18
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP bildiriminde Finansal kuruluşlara 14.493.975,27 ¬, 630.908,66 $ ve 9.342.645,53 TL olmak üzere toplam 158.707.672,47 TL. erken ödeme gerçekleştirildiği bildirilmişti.
Şirketimizin döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplam 11.638.810 ¬ borcu ortalama 10.79 TL. kuruyla ve 1.043.533 $ borcu da ortalama 9.60 TL. kuruyla %20 yıllık faiz oranıyla Türk Lirası cinsine çevrilmiştir.
Finansal kuruluşlara bugün itibariyle yabancı para birimi cinsinden güncel borçlarımız toplam 31.407.608 ¬ ve 376.138 $ olarak sürdürülmekte olup 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar şirketimizin finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972347
BIST
13:131.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,71
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
13:139,4725
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1120
|Açılış
|: 9,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
13:1311,0291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1081
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
13:13548,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -8,09
|Açılış
|: 548,86
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:13
|TSPOR
|4,87
|302.633.288
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.489.297
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.023.090
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,40
|108.942.261
|% 9,35
|
|ERSU
|4,55
|24.535.354
|% 8,08
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|BIOEN
|27,66
|173.553.792
|% -3,96
|
|ZOREN
|1,66
|67.844.774
|% -3,49
|
|ATAGY
|4,25
|725.997
|% -3,41
|
|GARAN
|9,24
|1.382.292.188
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,40
|548.050.862
|% 2,71
|
|TUPRS
|141,00
|535.675.414
|% -0,56
|
|THYAO
|14,44
|502.993.320
|% 1,12
|
|EREGL
|19,90
|493.963.972
|% 1,38
|
|GARAN
|9,24
|1.382.292.188
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|182.355.557
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|194.495.985
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|302.633.288
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,58
|432.134.062
|% 0,93
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4706
|9,4725
|% -1,17
|
|Euro
|11,0009
|11,0291
|% -0,97
|
|Sterlin
|13,0255
|13,0908
|% -0,95
|
|Frank
|10,2426
|10,3043
|% -1,28
|
|Riyal
|2,5163
|2,5289
|% -1,21
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,71
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|-67,00
|
|Tam
|3.602
|3.693
|-65,74
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|-31,80
|
|Çeyrek
|873
|893
|-15,90
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|-0,26
|