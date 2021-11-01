***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 10:30
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bir Afrika ülkesiyle muhtelif zırhlı savunma sanayii araçları için $ 6.320.000 (AltıMilyonÜçYüzYirmiDolar) tutarında ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Siparişler 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973343
BIST
11:581.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:589,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:5811,0708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:58549,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 549,50
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:58
|DOBUR
|64,40
|10.849.696
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|125.066.757
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.662.385
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,37
|72.701.480
|% 7,73
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|BIOEN
|22,24
|226.561.582
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|627.520.437
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,56
|21.714.003
|% -8,70
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,52
|57.677.955
|% -7,33
|
|GARAN
|10,27
|1.409.374.829
|% 1,38
|
|TSPOR
|5,37
|627.520.437
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|550.981.420
|% 0,59
|
|SISE
|8,59
|340.241.093
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,86
|326.894.447
|% 2,14
|
|GARAN
|10,27
|1.409.374.829
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,86
|326.894.447
|% 2,14
|
|TSPOR
|5,37
|627.520.437
|% -9,90
|
|MRGYO
|0,99
|68.126.819
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,88
|268.477.724
|% -2,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5398
|9,5433
|% 0,07
|
|Euro
|11,0607
|11,0708
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9530
|13,0180
|% -0,31
|
|Frank
|10,4091
|10,4718
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5321
|2,5448
|% -0,11
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,05
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.629
|3.683
|8,00
|
|Tam
|3.611
|3.702
|9,06
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|4,37
|
|Çeyrek
|875
|895
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,32
|