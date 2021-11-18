***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 16:15
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Afrika ülkesi kaynaklı $ 9.818.000 (DokuzMilyonSekizYüzOnSekizDolar) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978491
BIST
17:351.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:3511,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0975
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:3512,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0376
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:35662,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,36
|Açılış
|: 662,86
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:35
|FRIGO
|2,86
|31.782.432
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.867.864
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|102.916.285
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|475.493.427
|% -9,93
|
|PGSUS
|93,80
|443.486.013
|% -7,13
|
|TAVHL
|27,94
|339.576.689
|% -5,93
|
|DOCO
|958,00
|65.012.777
|% -5,67
|
|THYAO
|17,17
|2.468.058.128
|% -4,61
|
|KRDMD
|8,25
|2.192.362.554
|% 5,23
|
|GARAN
|12,19
|1.805.937.387
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,56
|1.501.072.118
|% -1,11
|
|SISE
|11,24
|1.258.227.763
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,56
|1.501.072.118
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,25
|2.192.362.554
|% 5,23
|
|ODAS
|1,61
|370.349.529
|% 3,87
|
|TSKB
|1,56
|286.325.578
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|190.950.546
|% -0,93
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1189
|11,1335
|% 0,88
|
|Euro
|12,5860
|12,6022
|% 0,30
|
|Sterlin
|14,8782
|14,9529
|% 0,14
|
|Frank
|11,9218
|11,9936
|% 0,33
|
|Riyal
|2,9462
|2,9610
|% 0,40
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,34
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,92
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-1,27
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:47XU100
Endeks 1, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 110.00 milyon TL de
-
17:47VAKKO
Yüzde 4.42 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 910, 092 adet işlem
-
17:46DOHOL
Yüzde 5.44 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 179, 647 adet işlem
-
17:45GOZDE
Yüzde 8.04 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 744, 453 adet işlem
-
17:44DEVA
Yüzde 5.83 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 751 adet işlem