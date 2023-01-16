***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 14:15
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Afrika ülkesi kaynaklı $ 8.392.800 (SekizMilyonÜçYüzDoksanİkiBinSekizYüz) tutarında Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102511
BIST
14:245.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 145,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.136
En Düşük
4.981
14:2418,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:2420,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:241.158,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.158,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SDTTR
|75,35
|345.538.858
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.873.382
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.129.635
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,75
|2.342.902.731
|% -5,30
|
|DOGUB
|12,08
|31.211.344
|% -4,81
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|TERA
|22,42
|13.446.500
|% -3,53
|
|THYAO
|143,60
|6.009.643.511
|% 6,61
|
|KOZAL
|567,70
|3.373.240.097
|% 6,91
|
|ASELS
|58,05
|2.873.611.092
|% 5,07
|
|EREGL
|40,92
|2.778.633.465
|% 1,39
|
|TUPRS
|535,00
|2.770.870.121
|% 4,86
|
|ODAS
|8,75
|2.342.902.731
|% -5,30
|
|EKGYO
|8,01
|1.917.621.416
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,52
|1.541.251.484
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,03
|2.567.563.089
|% 1,93
|
|ISCTR
|11,14
|1.202.555.755
|% 3,15
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7865
|18,7932
|% 0,06
|
|Euro
|20,3547
|20,3615
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8873
|23,0021
|% -0,10
|
|Frank
|20,2130
|20,3347
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.838
|7.894
|84,00
|
|Yarım
|3.819
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|-0,48
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37THYAO
Yüzde 6.46 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 502, 282 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 05 artarak (% 3.06 ) 5, 629
-
14:36XU100
Endeks 5, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 130.00 milyon TL de
-
14:36CMBTN
Yüzde 7.36 oranında artışla 452.00 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 220 adet işlem
-
14:35VKGYO
Yüzde 6.10 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 366, 603 adet işlem