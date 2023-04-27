***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin Kocabıyık bugün itibariyle istifa etmiştir. İstifanın kabulu ile birlikte kurumsal yönetim tebliğinin kurumsal yönetim ilkeleri başlıklı 4.3.8 maddesi gereği yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının sağlanması için en kısa sürede atama yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142092BIST