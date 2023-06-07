***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yurtdışı kaynaklı $ 2.679.662 (İkiMilyonAltıYüzYetmişDokuzAltıYüzAltmışİki) tutarında Havaalanı Yer Hizmetleri İçin Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2023-2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156751BIST